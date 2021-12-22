ОДКБ и Армения выступили за скорейшую делимитацию границы с Азербайджаном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Подчёркивается, что приоритетом организации являются совместная деятельность государств - членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности.

Армен Григорян представил генсеку ОДКБ ситуацию на границе с Азербайджаном. Стороны сошлись во мнении, что необходимо создание условий для скорейшего начала работ по демаркации и делимитации на армяно-азербайджанской границе, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте армянского Совбеза.

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Отмечается, что стороны также обсудили вопросы снижения напряжённости на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах. Зась заявил о вероятности миграции афганских беженцев на территорию государств ОДКБ.

Также было уделено особое внимание программам, которые намечено реализовать в период председательства Армении в организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, правительство страны сделает всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам переговоров было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

Позже лидеры стран провели встречи в Брюсселе, в ходе которых обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.