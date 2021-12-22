Украинский депутат обматерил остановивших его машину полицейских

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Галушко нецензурно обругал сотрудников полиции в Киеве, которые остановили его автомобиль. Видео инцидента опубликовало издание УП.

По данным издания, инцидент произошел чуть более года назад — 18 декабря 2020 года. Автомобиль депутата остановили около 4.00 в центре Киева за нарушение ПДД. Галушко стал в нецензурной форме объяснять правоохранителям, что они не имели права останавливать машину «народного депутата», а также оскорблять их.

Пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram-канале фракции заявила, что они осуждают действия депутата.

«Фракция политической партии «Слуга народа» осуждает действия народного депутата Николая Галушки и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация», — пишет она.

По словам Палийчук, сам Галушко знал о существовании видеозаписи, так как с помощью этого ролика его якобы шантажировал тогдашний руководитель МВД Арсен Аваков, который «угрожал обнародовать видео в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы». Пресс-секретарь «Слуги народа» утверждает, что видео могло быть опубликовано именно сейчас, потому что «дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года, и его можно воспринять как недавний инцидент».

«Тем не менее этот факт не оправдывает Николая Галушка и его поступок <...> Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него», — подчеркнула Палийчук.