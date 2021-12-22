Россия предложила США способ решить сирийскую проблему

Уход США из Сирии может решить многие проблемы республики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
По его словам, Москва в дипломатических контактах с Вашингтоном предлагает решить вопрос с американским присутствием в Сирии.
«Большое количество существующих сложностей и проблем не только на юге Сирии, но и в Заефратье, все могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. Откровенно вам скажу, что даже и диалог, который имеет место между так называемыми "Сирийскими демократическими силами" и Дамаском, пошел бы гораздо быстрее и плодотворнее», - сказал Лаврентьев, его слова приводит РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия выступает против любого незаконного вооруженного военного присутствия, считая его явным нарушением международного права.
По словам спецпредставителя, в Турции неоднократно заявляли, что покинут территорию Сирии, «как только позволит возможность».
21 декабря в Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры «астанинского» формата по урегулированию в Сирии. В них принимают участие делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.