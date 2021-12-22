Россия предложила США способ решить сирийскую проблему

«Большое количество существующих сложностей и проблем не только на юге Сирии, но и в Заефратье, все могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. Откровенно вам скажу, что даже и диалог, который имеет место между так называемыми "Сирийскими демократическими силами" и Дамаском, пошел бы гораздо быстрее и плодотворнее», - сказал Лаврентьев, его слова приводит РИА «Новости».