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20 минут назад

Лукашенко заявил о задержании группы лиц, собиравшихся совершить теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике была задержана группа лиц, которые собирались совершить теракты.

Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Также он отметил, что одному человеку удалось скрыться.

«Одного ищем. Найдём, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии ликвидировали все некоммерческие организации, которые, по его словам, занимались организацией протестов в 2020 году.

В мире,Александр Лукашенко,Генпрокуратура РФ,
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