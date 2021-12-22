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20 минут назад

Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси сняли на видео

Тысячи сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили провели митинг у здания парламента в Тбилиси с требованием освободить политика из тюрьмы.

На кадрах видео, снятого во вторник, участники протеста скандируют лозунги, держа в руках плакаты и флаги различных стран.

Дата протеста выбрала не случайно: во вторник, 21 декабря, бывший президент страны празднует свой 54 день рождения. Сообщается, что организатором акции выступила оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Политика задержали 1 октября по возвращении в Грузию. Ранее экс-президента объявили во внутригосударственный розыск по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, по которым его заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы соответственно.

Также Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении государственной границы и жестоком разгоне митингующих.

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