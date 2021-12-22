Украина ответила на слова Шойгу о провокации

Информация о том, что частные военные компании (ЧВК) из США готовят военную провокацию с применением химоружия в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом в среду, 22 декабря, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом Николенко ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил о присутствии на юго-востоке Украины американских наемников.

«Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал российские власти отбросить враждебную риторику, вернуться в «конструктивное русло» и пытаться разрешить конфликт, задействуя политические и дипломатические методы. В частности, Николенко напомнил о необходимости выполнять минские договоренности.