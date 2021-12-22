В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Украина ответила на слова Шойгу о готовящейся провокации с химоружием в Донбассе

Информация о том, что частные военные компании (ЧВК) из США готовят военную провокацию с применением химоружия в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом в среду, 22 декабря, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс».

Украина ответила на слова Шойгу о провокации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Николенко ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил о присутствии на юго-востоке Украины американских наемников.

«Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал российские власти отбросить враждебную риторику, вернуться в «конструктивное русло» и пытаться разрешить конфликт, задействуя политические и дипломатические методы. В частности, Николенко напомнил о необходимости выполнять минские договоренности.

21 декабря Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, сообщил, что американцы доставили резервуары с неустановленными химикатами в города Авдеевка и Красный Лиман (ныне переименован украинскими властями в Лиман). Кроме того, по данным главы ведомства, в настоящее время на территории Украины находятся порядка 120 бойцов ЧВК из США, которые занимаются подготовкой местных спецназовцев.

В мире,Олег Николенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,МИД,Интерфакс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители