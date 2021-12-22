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1 час назад

Глава МИД ФРГ намерена посетить Россию

Новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок приняла приглашение посетить Россию. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

Глава МИД ФРГ намерена посетить Россию
Фото: ReutersReuters

"Я встречался с Анналеной Бербок в Стокгольме, мы неплохо поговорили, короткая встреча была по понятным причинам. Естественно, я подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать", - сказал он.

В Стокгольме 2-3 декабря состоялась встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Новое федеральное правительство Германии, в котором Бербок заняла пост главы МИД, на тот момент формировалось, но еще не было назначено официально президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и не приведено к присяге. 14 декабря, после официального вступления Бербок в должность 8 декабря, состоялся первый телефонный разговор Лаврова с германской коллегой.

Бербок является одним из лидеров немецких "зеленых" и известна своей критикой в адрес России и Китая.

В мире,Анналена Бербок,Франк-Вальтер Штайнмайер,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,Russia Today,
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