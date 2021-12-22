Украина отказала в пропуске рекордному количеству россиян

Государственная пограничная служба Украины отказала в пропуске в страну 6,6 тысячи россиян — это рекордное число. При этом гражданам нашей страны отказывали по разным причинам, пишет «Обозреватель».

Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ. В прошлом году — 2800, — рассказал представитель ведомства Андрей Демченко .

Представитель погранслужбы добавил, что в пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу Украине. Кроме того, в страну не пускают россиян, которые посещали Крым и Донбасс. Как пояснил Демченко, эти регионы Украина считает своими территориями, поэтому не пускает через свои границы тех, кто посещал ДНР, ЛНР и полуостров «незаконно».