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51 минуту назад

В 2021 году Украина отказала в пропуске рекордному количеству россиян

Государственная пограничная служба Украины отказала в пропуске в страну 6,6 тысячи россиян — это рекордное число. При этом гражданам нашей страны отказывали по разным причинам, пишет «Обозреватель».

Украина отказала в пропуске рекордному количеству россиян
Фото: DPSUkraine/facebook.comDPSUkraine/facebook.com

Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ. В прошлом году — 2800, — рассказал представитель ведомства Андрей Демченко.

Представитель погранслужбы добавил, что в пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу Украине. Кроме того, в страну не пускают россиян, которые посещали Крым и Донбасс. Как пояснил Демченко, эти регионы Украина считает своими территориями, поэтому не пускает через свои границы тех, кто посещал ДНР, ЛНР и полуостров «незаконно».

Ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отказалась пустить на территорию страны 32-летнюю российскую актрису Любовь Баханкову и закрыла ей въезд на три года. Причиной такого решения послужило посещение артисткой Крыма.

В мире,Андрей Демченко,Любовь Баханкова,
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