Как в зарубежных странах препятствовали работе телеканала RT

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря решением германского медиарегулятора российский немецкоязычный телеканал RT DE был снят с вещания в Европе. Ранее, 17 декабря, медиаагентство Берлин-Бранденбург инициировало расследование в отношении российской сети по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. По утверждению агентства, RT не имеет для этого необходимой лицензии. По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

Фото: ТАСС ТАСС

ТАСС подготовил материал об ограничениях, накладываемых на телеканалы сети RT в различных странах.

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О канале

RT (Russia Today, с англ. "Россия сегодня") - российская международная телевизионная компания. Основана в 2005 году в качестве телеканала RT по инициативе информационного агентства "РИА Новости". Как указано на официальном сайте, в настоящее время телевизионная сеть RT включает в себя девять новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Управление компанией осуществляет автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости". По оценкам международной исследовательской компании Ipsos, еженедельная аудитория RT составляет 100 млн человек в 47 странах мира.

19 августа 2014 года, на фоне событий "евромайдана", RT был включен в список российских телеканалов, запрещенных к трансляции на территории Украины. Ограничения, под которые на сегодняшний день подпадают несколько десятков российских каналов, в дальнейшем не были сняты.

В 2016 году государственное предприятие "Радио и телевидение Аргентины" приняло решение приостановить выпуски телевизионных новостей канала RT в рамках бесплатного государственного телевещания. Канал продолжил свою работу в стране через кабельные сети.

Франция (2017)

В апреле 2017 года штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона отказал RT и российскому новостному агентству Sputnik ("Спутник"; принадлежит МИА "Россия сегодня") в сопровождении предвыборной кампании под предлогом того, что эти СМИ являются "агентами государственной пропаганды" и "распространяют ложную информацию". В мае 2017 года во время первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Макрон публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Тем не менее в декабре 2017 года получил лицензию на вещание из Парижа франкоязычный канал RT France. Однако до настоящего времени он не имеет аккредитации для освещения событий, организованных Елисейским дворцом или французскими министерствами.

США (2017)

9 ноября 2017 года, на фоне скандала с приписываемым России вмешательством в американские выборы 2016 года, Минюст США потребовал от американского филиала RT (обслуживающая компания T&R Productions) зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Согласно Закону о регистрации иностранных агентов, это обязывало филиал RT предоставить полную информацию о себе и всех сотрудниках, структуре собственности, иностранном заказчике и получаемых от него средствах, размещать на всех информационных материалах указания на инозаказчика. Кроме того, сотрудники RT были ограничены в возможностях доступа на официальные мероприятия и взаимодействия с правительственными чиновниками. В Минюсте США объяснили эти шаги "контролем и финансированием (канала) со стороны российского правительства". Кроме того, принятый в декабре 2017 года оборонный бюджет США дал право американским дистрибьюторам кабельного и спутникового вещания прекращать вещание RT в одностороннем порядке в нарушение ранее заключенных договоров. В результате ряд местных операторов заблокировал трансляции канала на уровне штатов. Президент РФ Владимир Путин расценил действия США в отношении RT как "атаку на свободу слова". В качестве "зеркальной реакции", по выражению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России был принят закон о СМИ-иноагентах.

Великобритания (2019)

В июле 2019 года британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.) за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства. Согласно распространенному Ofcom сообщению, проведенное им расследование "установило, что RT не смог сохранить должной беспристрастности в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года". Речь шла об освещении каналом инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эквадор (2019)

15 ноября 2019 года Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания без предварительного уведомления и объяснения причин такого решения.

Боливия (2019)

27 ноября 2019 года крупнейший боливийский оператор кабельного телевидения Cotas заявил об исключении RT из пакета вещателей, обосновав это "решением вышестоящих властей". Это произошло после смещения левого правительства президента Эво Моралеса, когда власть в стране перешла к временному кабинету под руководством вице-спикера Сената Жанин Аньес, представлявшей оппозиционные партии.

Латвия, Литва (2020-2021)

В июне 2020 года в Латвии было запрещено вещание семи телеканалов, входящих в сеть RT (RT Arabic, RT Spanish и др.), в связи с тем, что они находятся под "эффективным контролем" российского телеведущего, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, попавшего в санкционный список ЕС. В марте 2021 года стало известно, что латвийские власти начали блокировать в интернете доступ к сайту "RT на русском".

В июле 2020 года Литовская комиссия по радио и ТВ по аналогичным причинам запретила трансляцию в стране пяти каналов RT.

Люксембург (2021)