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36 минут назад

Лукашенко задумался о строительстве второй АЭС в Белоруссии

Власти Белоруссии задумались о строительстве второй АЭС в стране. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко, передает Telegram-канал министерства энергетики.

Лукашенко задумался о строительстве второй АЭС
Фото: ТАССТАСС

Головченко сказал журналистам, что есть поручение президента Александра Лукашенко проработать вопрос о строительстве АЭС еще в одном регионе Белоруссии.

«Вопрос не очень простой. Надо провести большой объем научных исследований, не только экономических расчетов — исходя из комплексной программы развития страны», — отметил глава правительства.

По его словам, работа ведется с участием российских специалистов. «Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года и внести президенту страны соответствующие предложения», — заключил Головченко.

Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили осенью 2020 года в Гродненской области. Лукашенко заявил, что республика стала «ядерной державой».

В мире,Роман Головченко,Александр Лукашенко,Минэнерго,
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