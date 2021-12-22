Обзор иноСМИ: новый карибский кризис и удар ЧФ по Киеву

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Фото: ТАСС ТАСС

«Москва поднимает ставки»

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Наряду с гарантией того, что Украина никогда не станет членом НАТО, Россия потребовала вывести войска и оружие НАТО из восточноевропейских стран, которые присоединились к альянсу с 1997 года. Как отмечает The Guardian, вероятность предоставления Москве вето на размещение сил НАТО в Польше и Румынии равна нулю. По версии газеты, Москва «решила разжечь кризис из-за чувства глубокого негодования по поводу падения российского влияния». Издание допускает, что Кремль все еще можно убедить в том, что «военные действия повлекут за собой такую изоляцию и экономический ущерб, что окажутся совершенно контрпродуктивными».

«Россия имитирует новый карибский кризис»

Россия пытается создать впечатление, что в мире назревает новый «карибский кризис», который требует немедленного решения, заявил в своей статье для Ilta-Sanomat эксперт Института внешней политики Финляндии Чарли Салониус-Пастернак. По его мнению, на самом деле не происходит ничего опасного, кроме наращивания российских войск на границе.

Салониус-Пастернак подчеркнул, что о нерасширении НАТО на Восток «невозможно договориться, поскольку каждое суверенное государство самостоятельно решает, к какому оборонительному союзу ему присоединяться». Политолог назвал самым правильным решением для Запада - «не вступать в игру России» и не поддаваться мысли, что «сейчас кризис, нужно действовать, нужно быстро заключать новый договор».

«Черноморский флот может ударить по Киеву»

Обозреватель Forbes Дэвид Акс посвятил свою новую статью Черноморскому флоту (ЧФ) России. Автор отметил, что в 2014 году ЧФ был старым и слабым, но за семь лет он преобразился и стал угрозой для Киева.

Кремль «потратил годы и миллиарды долларов» на пополнение флота новыми кораблями, подводными лодками, боевыми самолетами и - что, возможно, наиболее важно - ракетами наземного нападения «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни миль. Из-за этого даже «украинские лидеры могут подвергнуться нападению» в Киеве, заявил Акс.

Омикрон поднимает цены на бензин

Швейцарский телеканал SRF рассказал, что появление омикрон-штамма коронавируса и новый виток пандемии привели к очередному скачку цен на энергоресурсы. В частности, продолжает дорожать бензин, и, по мнению экспертов, закончится это нескоро.

Сейчас за полный бак на швейцарской заправке водителям «прожорливых» машин приходится платить около 120 франков (почти десяти тысяч рублей). Цены на топливо с начала года выросли на 30 процентов. Эксперт по энергетике Корнелия Майер считает, что при нынешнем спросе и дефиците инвестиций до 2030 года нефть будет только дорожать.

«Только Путин и Байден могут остановить войну»

Эксперт по российской и европейской политике из Кентского университета Ричард Саква считает, что мнение НАТО и ЕС по украинскому кризису сейчас не является значимым, «только Джо Байден и Владимир Путин могут остановить войну» и именно президенты России и США будут договариваться между собой. Об этом сообщает Daily Express.