Власти стран Балтии уличили в предательстве народа

Руководители Латвии, Литвы и Эстонии вынуждают Россию вернуться к доктрине упреждающего удара, размещая американское вооружение за «30 серебряников по текущему курсу» и предавая своих жителей. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал военный эксперт Александр Жилин.
«Народы Прибалтики до сих пор не поняли, что их политики сдали с потрохами интересы людей. Я имею в виду, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии (которых мы вообще не рассматривали как тактического противника), вынуждают нас включать их в перечень целей стратегических ядерных сил», - пояснил он.
По мнению эксперта, России приходится реагировать на размещение американских комплексов «фактически под Калининградом» и вернуться к доктрине упреждающего удара.
«Выиграли от этого латыши, литовцы и эстонцы? Их безопасность повысилась от того, что они согласились стать заложниками? (…) Я считаю, что уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 серебряников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», - заметил Александр Жилин.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом назвал «последние действия России», особенно концентрацию сил на приграничных с территориях, «грозной попыткой нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины». Он также пообещал оказать Украине военную и другую помощь.
При этом в начале декабря в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом президент Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу. Российские официальные лица также предупредили, что Россия может дать военный ответ, если НАТО «будет наступать на больные точки».