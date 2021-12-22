Власти стран Балтии уличили в предательстве народа

Руководители Латвии, Литвы и Эстонии вынуждают Россию вернуться к доктрине упреждающего удара, размещая американское вооружение за «30 серебряников по текущему курсу» и предавая своих жителей. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал военный эксперт Александр Жилин.

Фото: Reuters Reuters

«Народы Прибалтики до сих пор не поняли, что их политики сдали с потрохами интересы людей. Я имею в виду, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии (которых мы вообще не рассматривали как тактического противника), вынуждают нас включать их в перечень целей стратегических ядерных сил», - пояснил он.

По мнению эксперта, России приходится реагировать на размещение американских комплексов «фактически под Калининградом» и вернуться к доктрине упреждающего удара.

«Выиграли от этого латыши, литовцы и эстонцы? Их безопасность повысилась от того, что они согласились стать заложниками? (…) Я считаю, что уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 серебряников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», - заметил Александр Жилин.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом назвал «последние действия России», особенно концентрацию сил на приграничных с территориях, «грозной попыткой нацелиться на суверенитет добивающейся членства в НАТО Украины». Он также пообещал оказать Украине военную и другую помощь.