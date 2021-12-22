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32 минуты назад

Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе

Заявления главы военного ведомства России Сергея Шойгу о готовящейся провокации со стороны США на востоке Украины не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — сказал он. Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с российским коллегой обострение ситуации на Украине.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию в Донецкой народной республике. Как отметил глава ведомства, более 120 сотрудников американских ЧВК присутствуют в ДНР.

По словам министра, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Кроме того, Вашингтон наращивает военное присутствие у границ России.

По данным министра обороны России, США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы РФ. В частности речь идет о Крыме.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продвижения инфраструктуры НАТО дальше на восток подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до пяти.

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