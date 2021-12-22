Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе

Заявления главы военного ведомства России Сергея Шойгу о готовящейся провокации со стороны США на востоке Украины не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — сказал он. Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин не обсуждал с российским коллегой обострение ситуации на Украине.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию в Донецкой народной республике. Как отметил глава ведомства, более 120 сотрудников американских ЧВК присутствуют в ДНР.
По словам министра, в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Кроме того, Вашингтон наращивает военное присутствие у границ России.
По данным министра обороны России, США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы РФ. В частности речь идет о Крыме.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продвижения инфраструктуры НАТО дальше на восток подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до пяти.