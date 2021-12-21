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56 минут назад

Президент Абхазии встретился с лидерами оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания проводит переговоры с лидерами оппозиции.

Президент Абхазии встретился с лидерами оппозиции
Фото: APAP

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.

«Президент принял представителей оппозиции Адгура Ардзинбу, Тимура Гулию, Ахру Бжанию», — сказала пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

Она добавила, что на переговорах также присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния.

Ранее в Сухуме у здания парламента произошли столкновения сторонников оппозиции с милицией. Причиной протеста стало недовольство митингующих работой властей.

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