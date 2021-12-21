Пока вы не уснули: остановка "Газпромом" транзита газа в ФРГ и решение Путина по полиции

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«Газпром» остановил транзит в Германию по «Ямал—Европе»

Физический поток газа по газопроводу «Ямал–Европа» в Германию остановился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на вторник, 21 декабря.

Путин расширил полномочия полиции

Внесенные в закон «О полиции» изменения дают правоохранителям право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их, чтобы провести задержание подозреваемых в совершении противоправных действий.

Сапега попросила помилования у Лукашенко

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В Белоруссии россиянка Софья Сапега, которой предъявлено обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее отчим Сергей Дудич.

На обломках сбитого MH17 обнаружили только следы попадания «Бука»

20 декабря прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Сегодня в ходе слушаний прокурор Манон Риддербекс заявила, что на обломках самолета «не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие».

Зеленский обратился к НАТО с требованием

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса. Об этом он сказал во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

В Минздраве перечислили основные симптомы «омикрон»-штамма

Основными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса являются першение в горле, лихорадка и мышечные боли. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Задержан подозреваемый в поджоге томского ТЦ "Лента"

Пожар устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, с ним работает полиция.

Путин назвал последствия размещения сил НАТО на Украине

Появление инфраструктуры НАТО на Украине приведет к тому, что подлетное время ракет может сократиться до 5-10 минут. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент России Владимир Путин.

Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Стоимость газа в Европе превысила $2000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1 тысячу кубометров, или €171,52 за МВт/ч.

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19