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37 минут назад

Пока вы не уснули: остановка "Газпромом" транзита газа в ФРГ и решение Путина по полиции

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Газпром» остановил транзит в Германию по «Ямал—Европе»

Физический поток газа по газопроводу «Ямал–Европа» в Германию остановился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на вторник, 21 декабря.

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Путин расширил полномочия полиции

Внесенные в закон «О полиции» изменения дают правоохранителям право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их, чтобы провести задержание подозреваемых в совершении противоправных действий.

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Сапега попросила помилования у Лукашенко

Telegram Channel "Zheltye Slivy"

В Белоруссии россиянка Софья Сапега, которой предъявлено обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее отчим Сергей Дудич.

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На обломках сбитого MH17 обнаружили только следы попадания «Бука»

20 декабря прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Сегодня в ходе слушаний прокурор Манон Риддербекс заявила, что на обломках самолета «не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие».

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Зеленский обратился к НАТО с требованием

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса. Об этом он сказал во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

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В Минздраве перечислили основные симптомы «омикрон»-штамма

Основными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса являются першение в горле, лихорадка и мышечные боли. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Задержан подозреваемый в поджоге томского ТЦ "Лента"

Пожар устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, с ним работает полиция.

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Путин назвал последствия размещения сил НАТО на Украине

Появление инфраструктуры НАТО на Украине приведет к тому, что подлетное время ракет может сократиться до 5-10 минут. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент России Владимир Путин.

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Цена на газ в Европе впервые взлетела выше $2000

Стоимость газа в Европе превысила $2000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1 тысячу кубометров, или €171,52 за МВт/ч.

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ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax. Ранее препарат Nuvaxovid одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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В мире,Михаил Мурашко,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Минздрав РФ,Министерство обороны,ВОЗ,НАТО,Газпром,Эхо Москвы,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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