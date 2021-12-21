Пока вы не уснули: остановка "Газпромом" транзита газа в ФРГ и решение Путина по полиции

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Физический поток газа по газопроводу «Ямал–Европа» в Германию остановился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. Накануне «Газпром» отказался бронировать мощности прокачки на вторник, 21 декабря.
Внесенные в закон «О полиции» изменения дают правоохранителям право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их, чтобы провести задержание подозреваемых в совершении противоправных действий.
В Белоруссии россиянка Софья Сапега, которой предъявлено обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил ее отчим Сергей Дудич.
20 декабря прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение. Сегодня в ходе слушаний прокурор Манон Риддербекс заявила, что на обломках самолета «не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие».
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью альянса. Об этом он сказал во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
Основными симптомами «омикрон»-штамма коронавируса являются першение в горле, лихорадка и мышечные боли. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Пожар устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном, с ним работает полиция.
Появление инфраструктуры НАТО на Украине приведет к тому, что подлетное время ракет может сократиться до 5-10 минут. Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент России Владимир Путин.
Стоимость газа в Европе превысила $2000 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это исторический рекорд. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за 1 тысячу кубометров, или €171,52 за МВт/ч.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax. Ранее препарат Nuvaxovid одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).