Украинский вопрос: США пригрозили РФ новыми санкциями

США продолжают считать дипломатию «единственным ответственным» путём вокруг Украины, однако необходимо готовиться к другому исходу, включающему «санкционные опции» против России, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Как сообщает РИА Новости, санкции предусматривают участие союзников и партнёров Вашингтона в ЕС.

Мы согласны, что дипломатия, особенно через нормандский формат - единственный ответственный путь вперед для разрешения конфликта, — сказала Донфрид.

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По её словам, США на постоянной основе оценивает оказание возможной дополнительной военной помощи Киеву. Как сообщается, последняя поставка была осуществлена на прошлой неделе.

Мы постоянно оцениваем дополнительную военную помощь. И мы продолжим отправку оборудования и средств поддержки Украине в ближайшие недели и месяцы через различные механизмы, — сказала Донфрид.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели переговоры в здании российского внешнеполитического ведомства. Они продлились 40 минут, пишет ТАСС.

Американский дипломат покинула здание МИД РФ без комментариев. В российском ведомстве тоже пока не раскрыли деталей завершившихся переговоров. Стороны должны были обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

В Госдепе пояснили, что цель рабочей поездки Донфрид в Москву — встречи с государственными должностными лицами и обсуждение предполагаемого наращивания военных сил у границ Украины со стороны РФ. Москва отрицает эти заявления.

Перед визитом в российскую столицу Донфрид посетила Киев, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Рябков также выразил надежду, что американская сторона проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности.

Представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой. Об этом она сообщила журналистам на брифинге, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, мы достаточно ясно давали понять, что пакет мер, над которым работаем мы, и ЕС заявляет то же самое, включал бы серьезнейшие экономические и финансовые последствия, политические последствия и так далее», — сказала она.

Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

В резолюции депутаты Европарламента подчеркнули, что они должны быть готовы к координации совместных шагов по этой ситуации, находясь во взаимодействии с США, НАТО и «другими партнерами». В частности, выделяется возможность введения «суровых экономических и финансовых санкций» в отношении Москвы. Они также призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепа Борреля информировать их о всех действиях России.

В числе возможных санкций перечислены: расширение списка физлиц с замороженными активами и запретами на поездки, «отключение» от платежной системы SWIFT и ограничения, затрагивающие «важные отрасли экономики России». Отдельно депутаты зафиксировали в резолюции в качестве первого шага отмену безвизового режима и поездок для обладателей дипломатических паспортов, не считая аккредитованных дипломатов.

Резолюцию поддержали 548 парламентариев, против были 69 человек, а воздержались 54 депутата.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов — в сотрудничестве с партнерами, включая США — к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Заявление прозвучало в эфире итальянского телеканала Sky TG24, Порошенко также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.

Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления, — сказал нынешний депутат Рады.

Порошенко добавил, что Украине не нужны солдаты НАТО «на линии фронта» с Россией, так как он якобы в пору своего президентства создал «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться, — заключил бывший глава украинского государства.

Речь Порошенко связана с поднятой в последнее время волной публикаций о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.

Экс-советник бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против РФ. По его мнению, Вашингтон может пойти на такие меры только в случае, если Москва нападёт на Киев, сообщает «Интерфакс».

Вариант, когда президент США Джо Байден решился бы на санкции без вторжения на Украину со стороны Москвы, я исключаю, — заявил эксперт.

Он напомнил, что американский лидер не раз говорил о том, что не хочет нагнетать напряжение в отношениях с Россией. По словам Грэма, все санкционные меры США при Байдене являются «очень мягкими», в отличие от предыдущих, которые были по большей части связаны с якобы вмешательством в выборы президента Соединённых Штатов Российской Федерацией. Он добавил, что действующий президент США хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае.

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что в Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых «адских» санкций сводят к их прочтению и «еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того». Об этом сообщает «Интерфакс».

По впечатлению дипломата, люди, которые участвовали в обсуждении санкций, «охвачены идеей коллективной ответственности за происходящее, то есть никакой альтернативы никто не может и не хочет предложить, а просто все идет как идет».

Рябков добавил, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем.

«Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности работать над плодотворными отношениями с российской стороной и вести с нами конструктивный диалог, в случае, если Россия делает то, на чем настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы, - выбор за Россией», — отметил Рябков.

Госдума примет новые санкции в отношении США в следующем году. Очередное решение о переносе рассмотрения законопроекта «О внесении изменения в закон о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» будет принято 22 декабря. Документ должны были принять в конце года, но рассмотрение постоянно переносилось. Об этом сообщают «Известия».

Могу предположить, что это промедление связано с санкциями США, о которых они недавно снова заявили. Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений, — рассказал первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев.

Документ предполагает ввести запрет для российских банков направлять иностранным государствам информацию о клиентах и операциях, которые ими совершаются, за исключением случаев, предусмотренных правительством. Законопроект также обязывает финансовые организации в течение одного рабочего дня сообщать о таких запросах в Росфинмониторинг и ЦБ РФ.

Американский эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в журнале American Spectator заявил, что США не должны отправлять своих солдат воевать за независимость Украины.

Он усомнился в том, заинтересованы ли Штаты в независимости Украины и стоит ли из-за нее идти на открытый конфликт с Россией.

По мнению эксперта, сегодня Украина находится в «российской сфере влияния» и можно «от всей души» желать Украине свободы, однако «американские парни не должны сражаться и умирать за независимость» этой страны.

«Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», — подчеркнул Семпа.

Эксперт также выразил уверенность, что Россия не представляет для Европы и США угрозы, как во время холодной войны Советский Союз, а главная угроза сегодня исходит со стороны Китая. Американским государственным деятелям «следовало бы установить некую разрядку с Россией, чтобы не вести холодную войну на два фронта», считает Семпа, однако вместо этого политика США только сближает Россию и Китай и мешает «продвигать демократию в мире».

Администрация президента США Джо Байдена призывает партнеров из Европейского союза (ЕС) доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новые ограничения могут затронуть оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Помимо этого действие санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.

Четкий сигнал

Как пояснили источники издания, срочность принятия новых санкций обусловлена отсутствием стремления Кремля отвести многочисленные российские войска и военную технику, которые в настоящее время сосредоточены у границ Украины. Как утверждают американские спецслужбы, на данный момент в регионе находятся уже около 70 тысяч российских военнослужащих. По мнению американских властей, формулировка санкций послужит четким сигналом президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, США также подталкивают Германию к остановке «Северного потока-2». Несмотря на то, что новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу, 16 декабря немецкий регулятор заявил, что сертификация газопровода произойдет не раньше второй половины 2022 года. В свою очередь, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал данное решение политизированным.

Дипломатический путь не исключен

В то же время один из собеседников агентства подчеркнул, что Вашингтон и его западноевропейские партнеры пытаются найти баланс между сохранением дипломатического пути разрешения кризиса и демонстрацией того, что они намерены выполнить свои угрозы. Помимо этого, европейские страны, которые зависят от российского газа, также обеспокоены тем, какое влияние могут оказать санкции на их экономику.

Кроме того, источники издания выразили сомнение в том, что принятие новых экономических мер поможет отговорить Россию от вторжения на Украину, если Москва продолжит рассматривать контакты НАТО с Киевом как реальную угрозу безопасности страны. Другая трудность заключается в выборе момента, когда нужно будет объявить Путину о цене его действий, отметили они.

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.