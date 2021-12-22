Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на судебном заседании в среду по делу о незаконном пересечении государственной границы по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

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"Насколько мне известно, его (Саакашвили - прим. ТАСС) не забирал конвой из больницы, соответственно, он не будет присутствовать на сегодняшнем суде. Причина - состояние здоровья", - сказал Садзаглишвили.

Обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили было предъявлено 20 октября. Следствие утверждает, что бывший грузинский лидер тайно прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. Помимо Саакашвили, по этому делу проходят еще четыре человека, которые, по версии Генпрокуратуры, помогали ему передвигаться по стране до момента ареста 1 октября в Тбилиси. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - жесткий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрата госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.