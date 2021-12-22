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1 час назад

Саакашвили не будет присутствовать на суде по состоянию здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на судебном заседании в среду по делу о незаконном пересечении государственной границы по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем
Фото: EPAEPA

"Насколько мне известно, его (Саакашвили - прим. ТАСС) не забирал конвой из больницы, соответственно, он не будет присутствовать на сегодняшнем суде. Причина - состояние здоровья", - сказал Садзаглишвили.

Обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили было предъявлено 20 октября. Следствие утверждает, что бывший грузинский лидер тайно прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. Помимо Саакашвили, по этому делу проходят еще четыре человека, которые, по версии Генпрокуратуры, помогали ему передвигаться по стране до момента ареста 1 октября в Тбилиси. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - жесткий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрата госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.

Экс-президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в военном госпитале города Гори.

В мире,Выборы на Украине,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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