Перекрыть транзит: Белоруссия поставила Литве ультиматум

Белоруссия может перекрыть транзит грузов в Литву, если последняя откажется от перевозки белорусского калия по своей территории. О таком поставленном ультиматуме рассказала представитель «Беларуськалия» Ирина Савченко в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

Она отметила, что прекращение транзита белорусского калия — это нарушение международных обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

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«Мы уверены, что большинство наших клиентов и покупателей удобрений обратятся в суд, если останутся без нашего товара и потерпят значительные убытки из-за действий Литвы», — сказала Савченко.

Они будут вынуждены покупать удобрения по более высоким ценам, сумма претензий в этом случае достигнет миллиардов евро, подчеркнула представитель «Беларуськалия» .

Если Белоруссия прекратит транзит, то Литовские железные дороги останутся без работы, считает Савченко. Также она назвала транзит белорусских удобрений через Литву «гуманитарным коридором». Остановка перевозок усугубит ситуацию с голодом в мире, уверена она.

В Литве министр транспорта Марюс Скуодис ранее подал в отставку из-за неспособности выполнить санкции против Белоруссии. Несмотря на запрет США, транзит белорусских удобрений через Литву продолжается.

Согласно санкциям США против Белоруссии, должен быть прекращен экспорт удобрений из республики. Однако поставки продолжились из-за того, что Минск еще в ноябре перевел авансовый платеж Литовским железным дорогам.

Правительство Латвии в знак солидарности с Литвой приняло решение отказаться от транзита белорусских удобрений по крайней мере до 15 января. Об этом во вторник сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся, или когда удастся остановить транспортировку [белорусских удобрений] в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию, - приводит слова министра агентство BNS. - Это знак солидарности".

Как добавил Ландсбергис, это решение правительство Латвии приняло накануне.

Ранее глава МИД Литвы заявлял, что ряд компаний из соседних с Литвой стран готовы перенять транзит белорусских удобрений. На прошлой неделе агентство BNS сообщило, что некоторые частные латвийские перевозчики получили от белорусской компании "Беларуськалий" запросы о возможностях транзита ее продукции через эту балтийскую республику, однако исключают такую вероятность, поскольку страна соблюдает международные санкции.

В Литве министр транспорта Марюс Скуодис подал в отставку из-за неумения выполнить санкции против Белоруссии. Несмотря на запрет США, транзит белорусских удобрений через Литву продолжается. Ранее по той же причине министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис написал заявление о желании покинуть пост. Сообщение министр подтвердил BNS, передает Delfi.

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«Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой», — рассказал Скуодис.

Он готов взять на себя ответственность из-за продолжающихся через Литву поставок удобрений «Беларуськалия», однако фактически повлиять на ситуацию не смог. У Литвы нет опыта в реализации таких санкции, считает министр.

Санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии должны быть синхронизированы, тогда их будет проще реализовать. Такое мнение в среду высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, говоря о транзите продукции белорусской компании "Беларуськалий".

"Обращаю внимание, что США зачастую, особенно при принятии новейших санкционных пактов в Европе, отвечали практически идентичными пакетами у себя. В данном случае мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений, которые не могут ввозиться в ЕС, а США - в отношении всего юридического лица", - приводит его слова местное агентство Бэ-эн-эс.

"Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы", - отметил глава МИД Литвы.

По его словам, нынешние санкции США не влекут за собой правовых последствий для Литвы. Правительство республики все еще ищет способы управления возникающими рисками - как юридическими, так и финансовыми, добавил Ландсбергис.

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал Ландсбергис. Премьер-министр Ингрида Шимоните со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания Lietuvos gelezinkeliai сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она сообщила агентству Бэ-эн-эс, что «организации, которые помогают, поддерживают, посредничают или иным образом участвуют в деловой практике организаций, на которые прямо наложены санкции, могут быть включены в список таких субъектов (которые находятся под санкциями) в интересах национальной безопасности США», передает ТАСС.

Напомним, лидер правящих консерваторов Габриелюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД уже после того, как санкции вступили в силу. Глава Минтранса Марюсь Скуодис также подал премьер-министру заявление об отставке.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии обвинило Литву в проявлении агрессии и цинизма из-за санкций, запрещающих транзит грузов из республики.

Литва создает условия для блокады Белоруссии, заявили в министерстве иностранных дел (МИД) республики. Так официальный представитель ведомства Анатолий Глаз прокомментировал новый закон, запрещающий транзит товаров из Белоруссии.

С его помощью будут реализованы санкции против Минска. Пресс-секретарь МИД считает, что власти Литвы тем самым проявляют агрессию, цинизм и нарушение международного права, передает его слова БЕЛТА.

«Речь идет о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это все в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?» - отметил он.

По его словам, санкции предусматривают полный запрет на поставки и транзит товаров из Белоруссии для дальнейшей перевозки по морю.

Запрет на транзит белорусских товаров через территорию Литвы может навредить российским гражданам, проживающим в Калининградской области. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Под угрозой находятся экономика и социальное положение граждан России.

Захарова добавила, что действия Литвы не останутся без ответа со стороны России, однако пока ограничилась призывом к литовским властям соблюдать ранее установленные договоренности.

«Призываем партнеров (...) сделать все возможное для нормализации обстановки и выполнения в полном объеме международных обязательств Литвы по обеспечению российского грузового транзита в/из Калининградской области», — заявила представитель МИД.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил инициативу Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Он рассказал в интервью РИА Новости, что обеспокоен, так как Калининград потребляет белорусские продукты.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — сказал он.

Губернатор добавил, что видит в решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные Западом санкции против республики. Об этом сообщает RT.

«Что касается заявлений президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о том, что мы можем перекрыть поставки газа на европейский рынок, то я хочу сказать, что это лишь один из возможных ответов на те санкции, которые Запад ввел против Белоруссии», — рассказал Макей.

Он добавил, что Минск готов сотрудничать со всеми партнерами, но Белоруссия будет готова ответить на все вводимые против республики санкции.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европу в ответ на новые западные санкции.

По словам белорусского президента, в случае, если санкции, вводимые Западом, будут ставить республику в чрезвычайное положение, а Минск не сможет ответить на это иными вариантами, то Белоруссии придется воспользоваться «этой жесткой мерой».