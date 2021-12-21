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1 час назад

Вице-премьер Украины анонсировала учения НАТО по кибербезопасности в Киеве

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что в начале 2022 года в Киеве ожидаются учения Североатлантического альянса по кибербезопасности.

На Украине пройдут учения НАТО по кибербезопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные натовские учения по вопросам кибербезопасности», — цитирует её Интерфакс-Украина.

По словам Стефанишиной, она «гордится» тем, что Украина «впервые станет страной, которая примет все страны альянса».

Ранее The New York Times писала, что США и Великобритания направили на Украину группу специалистов по кибербезопасности для оказания помощи по защите энергосетей, банковской системы и прочих объектов инфраструктуры страны.

14 декабря Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооружённых сил на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

В мире,Ольга Стефанишина,Верховная Рада,НАТО,New York Times,
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