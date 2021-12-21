На Украине пройдут учения НАТО по кибербезопасности

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что в начале 2022 года в Киеве ожидаются учения Североатлантического альянса по кибербезопасности.

«Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные натовские учения по вопросам кибербезопасности», — цитирует её Интерфакс-Украина.

По словам Стефанишиной, она «гордится» тем, что Украина «впервые станет страной, которая примет все страны альянса».

Ранее The New York Times писала, что США и Великобритания направили на Украину группу специалистов по кибербезопасности для оказания помощи по защите энергосетей, банковской системы и прочих объектов инфраструктуры страны.