Журнал The Economist назвал "Страну года"

«В лице Марио Драги Италия приобрела компетентного, уважаемого во всем мире премьер-министра. На этот раз подавляющее большинство политиков страны похоронили свои разногласия, чтобы поддержать программу радикальных реформ... Уровень вакцинации против COVID-19 в Италии один из самых высоких в Европе. А после тяжелого 2020 года итальянская экономика восстанавливается быстрее, чем во Франции или Германии», — отмечают авторы издания.