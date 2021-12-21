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1 час назад

Журнал The Economist назвал "Страну года"

Журнал The Economist выбрал Италию в качестве «Страны года» за грамотно проводимую политику на фоне коронавирусной пандемии и сглаживание внутриполитических противоречий.

Журнал The Economist назвал "Страну года"
Фото: PixabayPixabay

Награда вручается правительствам, которые показывают позитивную динамику в управлении или демонстрируют успешное решение проблем в течение одного года. В прошлом лауреатами премии становились такие страны как Узбекистан, Колумбия и Тунис.

«В лице Марио Драги Италия приобрела компетентного, уважаемого во всем мире премьер-министра. На этот раз подавляющее большинство политиков страны похоронили свои разногласия, чтобы поддержать программу радикальных реформ... Уровень вакцинации против COVID-19 в Италии один из самых высоких в Европе. А после тяжелого 2020 года итальянская экономика восстанавливается быстрее, чем во Франции или Германии», — отмечают авторы издания.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» не попадет под санкции. По его словам, газовый проект способен стать одним из переговорных инструментов между Евросоюзом и Россией.

В мире,Марио Драги,ЕС,The Economist,
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