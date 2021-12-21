Немцы осудили идею запретить руководству РФ шопинг в Париже

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт, призвавшую запретить руководству РФ шопинг в Париже в наказание за украинский кризис. Как отмечает РИА Новости, немцы сочли такую санкцию смешной.
Во время недавнего посещения немецкого военного контингента в Литве Ламбрехт прокомментировала ситуацию на Украине и призвала ввести персональные санкции против руководства России.
«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», - заявила она.
Пользователь под ником Genauer Leser назвал эту угрозу смешной.
«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», - написал он.
«Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», - добавил Dr.Letsop.
Комментатор Bemerkenswerter Hinweis назвал Ламбрехт и ее соратников «разжигателями войны».
«Ведь именно они дважды послали немцев на войну после 1945 года - в Косово и в Афганистан», - подчеркнул он.
Еще один читатель отметил, что «за госпожу Ламбрехт просто неловко»: «Еще будучи министром юстиции, она особо не блистала, и вот теперь, став министром обороны, лепит глупости покруче».