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18 минут назад

Немцы осудили идею запретить руководству РФ шопинг в Париже

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт, призвавшую запретить руководству РФ шопинг в Париже в наказание за украинский кризис. Как отмечает РИА Новости, немцы сочли такую санкцию смешной.

Немцы осудили идею запретить руководству РФ шопинг в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время недавнего посещения немецкого военного контингента в Литве Ламбрехт прокомментировала ситуацию на Украине и призвала ввести персональные санкции против руководства России.

«Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», - заявила она.

Пользователь под ником Genauer Leser назвал эту угрозу смешной.

«Глядя на наш превосходно вооруженный, внушающий ужас всем потенциальным противникам бундесвер, нам ничего не остается, кроме как пустить в ход самую страшную угрозу: запретить противнику шопинг в Париже», - написал он.

«Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию», - добавил Dr.Letsop.

Комментатор Bemerkenswerter Hinweis назвал Ламбрехт и ее соратников «разжигателями войны».

«Ведь именно они дважды послали немцев на войну после 1945 года - в Косово и в Афганистан», - подчеркнул он.

Еще один читатель отметил, что «за госпожу Ламбрехт просто неловко»: «Еще будучи министром юстиции, она особо не блистала, и вот теперь, став министром обороны, лепит глупости покруче».

В мире,Министерство обороны,РИА Новости,
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