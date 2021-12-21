В Белоруссии заявили о желании мигрантов осесть в стране

«Здесь в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие», — подчеркнул помощник главы белорусского государства.