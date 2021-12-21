В Белоруссии заявили о желании мигрантов осесть в стране

Инспектор по Гродненской области и помощник заявил, что некоторые из беженцев, «увидев, как в Белоруссии спокойно», проявили желание осесть в стране и начать работать. Об этом сообщает агентство «Белта».
«Здесь в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие», — подчеркнул помощник главы белорусского государства.
По словам инспектора, обстановка внутри транспортно-логистического центра находится под контролем, а работа по обеспечению беженцев горячим питанием и одеждой проходит в штатном режиме.
Польская районная прокуратура в городе Белосток ранее выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему и планирует объявить его в розыск.
Напомним, беженцы находятся на границе уже 44-й день. Они располагаются в пункте размещения в транспортно-логистическом центре «Брузги» неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас там около 600 человек.