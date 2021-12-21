В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
39 минут назад

В Белоруссии заявили о желании мигрантов осесть в стране

Инспектор по Гродненской области и помощник заявил, что некоторые из беженцев, «увидев, как в Белоруссии спокойно», проявили желание осесть в стране и начать работать. Об этом сообщает агентство «Белта».

В Белоруссии заявили о желании мигрантов осесть в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь в основном остались те, кто не желает возвращения на родину, а хочет хоть какого-то решения вопроса. Несколько семей уже изъявили желание остаться в Беларуси. Они увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. При этом люди четко понимают, что здесь нужно работать, а не жить на пособие», — подчеркнул помощник главы белорусского государства.

По словам инспектора, обстановка внутри транспортно-логистического центра находится под контролем, а работа по обеспечению беженцев горячим питанием и одеждой проходит в штатном режиме.

Польская районная прокуратура в городе Белосток ранее выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему и планирует объявить его в розыск.

Напомним, беженцы находятся на границе уже 44-й день. Они располагаются в пункте размещения в транспортно-логистическом центре «Брузги» неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас там около 600 человек.

В мире,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители