Через год в России появится прототип водородных автозаправок

По его словам, ТЭК получил в свое распоряжение промышленные технологии производства, хранения и транспортировки водорода. Уже сейчас идет разработка необходимого оборудования, а в 2023 году будет создан прототип,

ТАСС. Водородные автозаправки вместе с электро- и газозаправочными станциями — важная часть инфраструктуры для широкого использования низкоуглеродного транспорта, подчеркнул Денис Мантуров.

Как сообщал Plus-one.ru, летом 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране. Минэнерго России ожидает, что к 2024 году экспорт водорода будет приносить бюджету $3 млрд в год. Через пять-шесть лет для генерации электроэнергии будут использоваться водородные турбины, прогнозировал ранее Денис Мантуров.

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