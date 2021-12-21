Футбольные фанаты оскорбили Бориса Джонсона

Фанаты британского футбольного клуба «Лидс Юнайтед» попали на видео во время исполнения оскорбительной кричалки в адрес премьер-министра Бориса Джонсона. Как сообщает «Газета.Ru», группа болельщиков пела «Boris Johnson is a c***(женские половые органы – прим.ред.)».

Фото: Reuters Reuters

В социальных сетях пользователи отметили, что кричалка имеет потенциал стать рождественским хитом, а другие же поинтересовались, можно ли установить ее в качестве рингтона.

Отметим, что несмотря на поддержку фанатов, «Лидс» проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4.

Напомним, что накануне Консервативная партия, которую возглавляет Джонсон, впервые за 200 лет проиграла дополнительные выборы в Палату общин по округу Северный Шропшир. Это произошло на фоне скандала, связанного с вечеринкой сотрудников правительства с вином и пиццей, которую посетил и премьер-министр, несмотря на ковидные ограничения.