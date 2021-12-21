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13 минут назад

В ЛНР разоблачили «хитрый» план Зеленского с наемниками

Представитель ЛНР в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось «всех обмануть» и превратить иностранных наемников в украинских. Об этом он написал в Telegram.

«Хитрый» план Зеленского по наемникам разоблачили в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Мирошник прокомментировал поправки в украинский закон «О гражданстве». Среди прочего, они вводят упрощенный порядок получения украинского паспорта для иностранцев, которые воевали или воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поправки уже приняла Рада, а Зеленский их согласовал.

«Хитрый Зеленский» всех обманул. <…> Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», - так прокомментировал это Мирошник (орфография и пунктуация автора сохранены).

В поправках к украинскому закону отмечается, что гражданство могут получить иностранцы, проходившие в ВСУ службу по контракту; иностранные военные, награжденные украинской госнаградой; иностранцы-участники спецоперации в Донбассе; иностранцы и лица без гражданства, которые оказывали инструкторскую помощь подразделениям ВСУ и правоохранительных органов.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,МВД,
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