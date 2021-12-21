В ВОЗ рекомендовали отменить празднование Нового года

Новогодние праздники повлекут увеличение числе заражений коронавирусом и могут спровоцировать новую волну пандемии, считает глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что все вернуться к нормальной жизни, в связи с этим лучше отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.
"Мы все устали, но прямо сейчас надо удвоить глобальные усилия по борьбе с распространением коронавируса, которое ускорилось этой зимой после появления "Омикрона". Остановить пандемию окончательно может только 70% коллективный мировой иммунитет. С этой задачей справится вакцинация", – приводит слова главы ВОЗ Pravda.ru.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что мероприятия в новогодние праздники необходимо проводить в формате COVID-free, чтобы избежать нового роста заболеваемости.