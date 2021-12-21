В ВОЗ рекомендовали отменить празднование Нового года

Он отметил, что все вернуться к нормальной жизни, в связи с этим лучше отпраздновать Новый год позже. Иначе, по словам Гебрейесуса, в мире увеличится число смертей от коронавируса и возникнет дополнительная нагрузка на системы здравоохранения.