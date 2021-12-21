Обзор иноСМИ: раскол в Германии и Москва в цикле шантажа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Мотивы Путина и война нервов из-за Украины»

«Двое лысых дерутся из-за расчески», так аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес описал конфликт между своей родиной и Британией из-за Фолклендских островов в 1982 году - недолгую войну, которая не изменила статуса островов, но унесла сотни жизней, отмечает автор Jyllands-Posten Поуль Ларсен. По его мнению, хотя речь и идет о разных обстоятельствах, сравнение этого конфликта с украинским кризисом уместно: Россия ведет «войну нервов» из-за гипотетического членства в НАТО Украины, которая без особого успеха добивается этого почти 20 лет.

По мнению эксперта по отношениям России и Запада Юлии Иоффе, президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы «НАТО громко провозгласила то, что каждый знает, но не произносит вслух, чтобы не оскорбить суверенитет Украины», - Киеву не светит членство в альянсе. По словам Ларсена, пессимистичная точка зрения предполагает, что требования Кремля - предлог для будущего наступления на Украину. Более оптимистичная версия - «бряцание оружием» просто выгодно Москве и укрепляет авторитет властей внутри страны.

Госдеп призвал американцев не ездить на Украину

В Госдепартаменте США призвали американцев отказаться от поездок на Украину на фоне пандемии коронавируса и «возросших угроз» со стороны России, сообщает украинский портал «Главред».

В Госдепе заявили, что «условия безопасности», особенно вдоль границ Украины, в Крыму и в Донбассе,

«непредсказуемы и могут внезапно ухудшиться». Граждане США, решившие поехать на Украину, должны знать, что военные действия в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь американцам в выезде из Украины, подчеркнули в ведомстве.

«США отвлекают Москву от Пекина, чтобы нанести удар»

Автор портала Al-Ain Абдельхамид Тауфик считает, что в росте напряженности на украинской и белорусской границах виноваты США, «решившие втянуть Москву в цикл шантажа и постоянных провокаций, которые отвлекают ее от поддержки союзника - Пекина». По мнению автора, пока в Кремле заняты украинским кризисом, Китай остается в одиночестве и Вашингтону легче «остановить колесо его гегемонии».

По версии Тауфика, США в ближайшее время активизируют мощь нового оборонного альянса AUKUS, который они создали вместе с Австралией и Великобританией. Речь может идти о принятии политики военно-морской блокады КНР и введения экономических санкций, направленных на «обессиливание» Пекина.

Немецкое правительство ссорится из-за России

Газета Der Tagesspiegel рассказала, что в коалиционном правительстве Германии назревает раскол - его члены не могут выработать единую политику в отношении России. «Зеленые» выступают за более жесткий подход и даже не исключают отказа от «Северного потока-2», но социал-демократы и сам канцлер Олаф Шольц категорически против этого.

Щольц называет «СП-2» «частным экономическим проектом», который был одобрен властями, но депутат Европарламента от «зеленых» Райнхард Бютикофер обвиняет канцлера в «робости». Депутат бундестага от партии «зеленых» Агнешка Бруггер подчеркивает, что газопровод «запустят только в том случае, если будут соблюдены все национальные и европейские предписания».

Эрдоган пообещал не слушать МВФ и привлечь золото граждан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал обвал лиры, заявив, что Турция «больше не будет страной, отдающей свою экономику и политику в заложники внешним силам посредством программ МВФ». Как сообщает Anadolu, он пообещал «новую финансовую альтернативу» гражданам, опасающимся роста обменного курса.