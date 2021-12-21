Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Об очередных кадровых назначениях информирует во вторник пресс-служба Александра Лукашенко. Министром антимонопольного регулирования и торговли президент назначил 48-летнего Алексея Богданова, который ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

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В этот же день глава государства назначил Сергея Шлычкова председателем Государственного комитета по науке и технологиям. До настоящего времени, уточняют новостные порталы, новый глава ГКНТ работал в аппарате правительства РБ. А 47-летнего Ивана Крупко - бывшего руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия - президент утвердил губернатором Гомельского региона.