В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
53 минуты назад

Лукашенко произвел очередные кадровые назначения

Об очередных кадровых назначениях информирует во вторник пресс-служба Александра Лукашенко. Министром антимонопольного регулирования и торговли президент назначил 48-летнего Алексея Богданова, который ранее занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Лукашенко произвел очередные кадровые назначения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этот же день глава государства назначил Сергея Шлычкова председателем Государственного комитета по науке и технологиям. До настоящего времени, уточняют новостные порталы, новый глава ГКНТ работал в аппарате правительства РБ. А 47-летнего Ивана Крупко - бывшего руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия - президент утвердил губернатором Гомельского региона.

Таким образом, прогнозирует БЕЛТА, в республике за неделю сменится половина губернаторского корпуса. Как уже сообщалось, в начале прошлой недели Лукашенко назначил новых руководителей в Витебскую и Могилевскую области: Александра Субботина и Анатолия Исаченко соответственно.

В мире,Александр Субботин,Алексей Богданов,Александр Лукашенко,Минсельхоз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители