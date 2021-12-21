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1 час назад

Болгары обвинили Россию в преследовании иностранцев

Болгарская газета «Факты» в своей статье о новом приказе Минздрава РФ обвинила Россию в преследовании иностранцев.

Болгары обвинили Россию в преследовании иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сослалось на немецкого бизнесмена, который пожаловался, что из-за нового приказа Минздрава был вынужден, как и другие иностранцы, работающие в России, пройти медицинское обследование, в том числе на заболевания, передающиеся половым путем.

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«Где и как будут проводиться исследования и тесты, решают российские власти. Для иностранцев, проживающих в Москве, это Миграционный центр имени Сахарова, примерно в 60 километрах от центра столицы. И там иностранцев целенаправленно и злонамеренно разыгрывают», - подчеркивается в статье.

Предприниматель рассказал, что вынужден был потратить на анализы, тесты и подготовку всех необходимых документов четыре дня. Он посчитал это издевательством.

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Газета также отметила, медицинское обследование необходимо проходить каждые три месяца. Эта мера касается и членов семьи иностранного гражданина, включая детей старше семи лет. При этом граждане Белоруссии стали исключением, так как между странами союзнические отношения.

Комментируя новость, читатели издания сыронизировали, что России нужно включить в обследование и «анализ на глистов», требуя сдавать его в пять утра. По их мнению, на фоне требования о регулярных обследованиях иностранцев многие зарубежные компании просто закроют свои представительства в России.

Приказ «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования...» должен вступить 1 марта 2022 года, а срок его действия рассчитан до 1 марта 2028-го. При этом в Минздраве пояснили РБК, что документ «не содержит в себе норм, которые бы закрепляли необходимость регулярного прохождения повторного освидетельствования каждые три месяца».

«Речь идет лишь о том, что давность предъявляемых в МВД документов на момент такого предоставления не должна превышать установленного приказом срока», — пояснили в ведомстве.

Ранее эксперты сообщили о кадровом дефиците в строительной отрасли из-за оттока мигрантов. По данным HeadHunter, в январе 2021 года на одну вакансию в этой сфере претендовали четыре человека, но уже в июне на нее приходилось всего 2,5 резюме, это говорит об отсутствии конкуренции.

В мире,Минздрав РФ,МВД,РБК,
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