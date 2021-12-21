Футбольные фанаты оскорбили Бориса Джонсона

Фанаты британского клуба «Лидс Юнайтед» попали на видео во время исполнения оскорбительной кричалки, адресованной британскому премьеру Борису Джонсону в прошлую субботу.

Фото: Reuters Reuters

На кадрах слышно, как группа фанатов поет «Boris Johnson is a c***».

Пользователи Twitter отметили, что у кричалки есть потенциал стать рождественским хитом номер один, когда как другие поинтересовались возможностью установить чант в качестве рингтона.

Тем же вечером «Лидс» проиграл лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:4.