Псаки с трудом выговорила фамилию помощника Путина: видео

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки не с первого раза смогла выговорить фамилию помощника российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, в распоряжении которого оказался фрагмент выступления американского политика.
На брифинге Псаки с трудом произнесла фамилию Юрия Ушакова, занимающего должность помощника президента России.
«Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Шаковым... Ушаковым... Ушаковым. Уверена, что искажаю его фамилию, извините», — заявила, путаясь в словах, пресс-секретарь.