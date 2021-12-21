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22 минуты назад

Псаки с трудом выговорила фамилию помощника Путина: видео

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки не с первого раза смогла выговорить фамилию помощника российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, в распоряжении которого оказался фрагмент выступления американского политика.

На брифинге Псаки с трудом произнесла фамилию Юрия Ушакова, занимающего должность помощника президента России.

«Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Шаковым... Ушаковым... Ушаковым. Уверена, что искажаю его фамилию, извините», — заявила, путаясь в словах, пресс-секретарь.

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