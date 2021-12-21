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28 минут назад

Главу НАТО назвали плюнувшей в глаза Кремлю «дешевой марионеткой»

Помощник министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвав его «марионеткой Вашингтона». Об этом он написал в новой статье для своего сайта.

Так Робертс прокомментировал требование России о нерасширении НАТО и ответ на это Столтенберга. Генсек НАТО заявил, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты Москвы.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния

Также он заявлял, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.

«Дешевая марионетка Вашингтона, Йенс Столтенберг, плюнул Кремлю в глаза своим ответом. <…> Замглавы МИД России Сергей Рябков дал понять, что, наконец-то, НАТО не будет позволено продвигаться дальше. Но, как я уже сказал, Вашингтон этого не услышал», - написал Робертс.

По его мнению, своими высказываниями Столтенберг, «ничем не примечательная сущность, приказал выдающейся военной силе мира идти к черту».

«Как уже говорили Байден и его госсекретарь: «Нам наплевать на красные линии России», - отметил он.

По словам Робертса, Кремль оказался в тупике, в том числе из-за «проамериканского интеллектуального класса» России и «финансируемых ЦРУ протестующих». По его мнению, Москве стоило «решать свои вопросы» гораздо раньше, когда ей удалось заблокировать свержение Вашингтоном сирийского правительства

«Теперь мы находимся в точке, где Россия должна или отступить, или очень убедительно продемонстрировать, что она действительно применит свои силы», - заключил он.

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