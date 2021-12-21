В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
44 минуты назад

В Финляндии призывают срочно вводить ограничения из-за "омикрона"

В Финляндии прогнозируют десятки тысяч заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в праздничную неделю. Эксперты призывают власти страны срочно вводить ограничения на контакты людей. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

В Финляндии призвали срочно вводить ограничения из-за омикрона
Фото: ReutersReuters

Группа влиятельных экспертов, экономистов и ученых направила открытое письмо правительству Суоми и всем ключевым чиновникам с призывом принять срочные меры по сдерживанию распространения опасной инфекции.

Если сейчас не будут жестко ограничены контакты между людьми, то уже в праздничную неделю в Финляндии могут быть десятки тысяч случаев заражения в день, отмечается в обращении. Эксперты указали властям на то, что уже сейчас ситуация ухудшается очень быстро, и каждый день обходится дорого.

В Финляндии за последние две недели в стране зарегистрировано около 19 тысяч заражений, что примерно на 2 тысячи случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней. Больше половины новых случаев приходится на быстро распространяющийся штамм "омикрон".

Между тем, власти Юго-Западной Финляндии уже запретили проведение массовых мероприятий и публичных собраний в регионе Варсинайс-Суоми до конца года. Ожидается, что ограничения будут введены и в других регионах страны, где отмечается высокий рост числа заболевших коронавирусом.

Кстати, в Финляндии с 1 января и до конца 2022го года домашние тесты на коронавируса освободят от НДС. Освобождение от НДС призвано снизить цену домашнего теста и тем самым облегчить тестирование на наличие вируса.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители