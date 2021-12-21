В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Саакашвили ответил на поздравления с днем рождения белым полотенцем

Сторонники Михаила Саакашвили, который 21 декабря отмечает 54-й день рождения, в ночь на вторник запускали небесные фонарики у Горийского военного госпиталя, где бывший президент Грузии проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили ответил на поздравления с днем рождения белым полотенцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они кричали: «Поздравляем, Миша!», а экс-президент, глава украинского исполкома реформ в ответ вывесил в окно палаты белое полотенце и сказал собравшимся, что «атака (на власти Грузии) должна быть до конца, не надо их бояться, я их не боюсь, борюсь до конца».

Видео дня

Вечером в Тбилиси на проспекте Руставели пройдет митинг в поддержку бывшего президента.

Примечательно, что 21 декабря рожден и формальный лидер саакашвилевского «Единого национального движения», антироссийский радикал Никанор Мелия – ему исполнилось 42 года.

Между тем, согласно опросу грузинской телекомпании PosTV, большинство жителей Гори во вторник отметят не день рождения Саакашвили, а 142-ю годовщину со дня рождения в этом городе Сталина.

Ранее минюст Грузии сообщил, что Саакашвили, осужденный на шесть лет и находящийся на реабилитации после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, будет возвращен в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу в парламенте заявил, что «после получения соответствующего медицинского заключения и с согласия медперсонала Саакашвили будет переведен в пенитенциарное учреждение в Рустави, где он находился с самого начала».

Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября, он тайно прибыл из Украины на пароме в трейлере с молочными продуктами. В день ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.

С 14 декабря бывшему президенту разрешили расширенное питание, а также назначили тренера, чтобы преодолеть лень. Врачи объяснили это тем, что бывший президент «ленится и мало двигается». Врачи считают, что бывший президент не высказывает желания двигаться из-за эмоциональных травм, сказавшихся на его ментальном здоровье. Мать Саакашвили Гиули Аласания и посещающие экс-президента депутаты от оппозиции констатируют, что тот раньше постоянно перемещался, а сейчас жалуется на усталость и предпочитает постельный режим. Они считают, что Саакашвили надо освободить и отправить на лечение за границу. Власти называют эти предложения «цинизмом» и отрицают возможность досрочного освобождения Саакашвили. Власти также называют «абсурдом» разговоры о «пытках» Саакашвили.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Деловая газета "Взгляд",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители