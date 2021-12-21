Саакашвили ответил на поздравления с днем рождения белым полотенцем

Сторонники Михаила Саакашвили, который 21 декабря отмечает 54-й день рождения, в ночь на вторник запускали небесные фонарики у Горийского военного госпиталя, где бывший президент Грузии проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Они кричали: «Поздравляем, Миша!», а экс-президент, глава украинского исполкома реформ в ответ вывесил в окно палаты белое полотенце и сказал собравшимся, что «атака (на власти Грузии) должна быть до конца, не надо их бояться, я их не боюсь, борюсь до конца».

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Вечером в Тбилиси на проспекте Руставели пройдет митинг в поддержку бывшего президента.

Примечательно, что 21 декабря рожден и формальный лидер саакашвилевского «Единого национального движения», антироссийский радикал Никанор Мелия – ему исполнилось 42 года.

Между тем, согласно опросу грузинской телекомпании PosTV, большинство жителей Гори во вторник отметят не день рождения Саакашвили, а 142-ю годовщину со дня рождения в этом городе Сталина.

Ранее минюст Грузии сообщил, что Саакашвили, осужденный на шесть лет и находящийся на реабилитации после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, будет возвращен в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу в парламенте заявил, что «после получения соответствующего медицинского заключения и с согласия медперсонала Саакашвили будет переведен в пенитенциарное учреждение в Рустави, где он находился с самого начала».

Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября, он тайно прибыл из Украины на пароме в трейлере с молочными продуктами. В день ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.