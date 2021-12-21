МИД Китая оценил предложения России по гарантиям безопасности

В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает требование Москвы к США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

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В МИД отметили, что гарантии способствуют диалогу и «повышению взаимного доверия» между странами.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения <…> снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», - подчеркнули в министерстве.

В МИД Китая добавили, что Пекин всегда выступал за то, чтобы страны решали разногласия путем консультаций и на основе взаимного уважения.

Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.