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50 минут назад

Китай оценил требования России по гарантиям безопасности

В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает требование Москвы к США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Китая оценил предложения России по гарантиям безопасности
Фото: ТАССТАСС

В МИД отметили, что гарантии способствуют диалогу и «повышению взаимного доверия» между странами.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения <…> снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», - подчеркнули в министерстве.

В МИД Китая добавили, что Пекин всегда выступал за то, чтобы страны решали разногласия путем консультаций и на основе взаимного уважения.

Лидер Китая назвал Путина самым близким другом

Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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