МИД Китая оценил предложения России по гарантиям безопасности

В МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает требование Москвы к США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД отметили, что гарантии способствуют диалогу и «повышению взаимного доверия» между странами.
«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения <…> снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», - подчеркнули в министерстве.
В МИД Китая добавили, что Пекин всегда выступал за то, чтобы страны решали разногласия путем консультаций и на основе взаимного уважения.
Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).