Участник штурма Капитолия получил 46 месяцев тюрьмы

Американец Девлин Томсон, принимавший участие в штурме Капитолия США, получил три года 10 месяцев тюрьмы за нападение на силовиков, сообщает пресс-служба американского Минюста. Толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек

Мужчина был приговорён <...> к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января, — говорится в сообщении.

28-летний житель Сиэтла вместе с другими участниками штурма выкрикивал в адрес правоохранителей непристойности, кидал в них попадавшиеся под руку вещи, а также отобрал у одного из полицейских щит.