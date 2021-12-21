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1 час назад

Участник штурма Капитолия получил 46 месяцев тюрьмы

Американец Девлин Томсон, принимавший участие в штурме Капитолия США, получил три года 10 месяцев тюрьмы за нападение на силовиков, сообщает пресс-служба американского Минюста. Толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек

Участник штурма Капитолия получил 46 месяцев тюрьмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина был приговорён <...> к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января, — говорится в сообщении.

28-летний житель Сиэтла вместе с другими участниками штурма выкрикивал в адрес правоохранителей непристойности, кидал в них попадавшиеся под руку вещи, а также отобрал у одного из полицейских щит.

Ранее сообщалось, что ещё один участник штурма Капитолия, американец Эван Ньюман, с середины августа находится в Белоруссии, он попросил убежища у властей республики. По словам Ньюмана, ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников. Сперва он бежал в Европу, жил в Италии и Швейцарии, после перебрался на территорию Украины. Но там мужчину начали преследовать сотрудники Службы безопасности страны (СБУ). Тогда он решил бежать в Белоруссию.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Минюст РФ,СБУ,МВД,ФБР,
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