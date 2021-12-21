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1 час назад

Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 после контакта с заразившимся сотрудником

Один из сотрудников Белого дома заразился коронавирусом, у президента США Джозефа Байдена отрицательный результат ПЦР-теста и исследования на антиген, об этом сообщила официальный представитель американской администрации Джен Псаки в специальном заявлении.

Байден сдал тест на COVID после контакта с заразившимся
Фото: Manuel Balce Ceneta/APManuel Balce Ceneta/AP

Отмечается, что заразился сотрудник, который полностью привит и уже получал бустерные вакцины. По словам Псаки, Байден находился рядом с этим человеком в течение 30 минут в одном самолете, летевшем в минувшую пятницу по направлению к Филадельфии.

Ранее в США сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» доминирует на территории страны.

До этого газета Wasington Post написала со ссылкой на источники в системе здравоохранения США, что в американских больницах практически не осталось свободных коек.

Байден презентовал новый план по борьбе с COVID-19, рассчитанный на зиму. План состоит из пяти пунктов: расширение доступа населения к бустерным вакцинам, появление клиник для «семейной» вакцинации, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизация усилий по глобальной прививочной кампании.

В мире,Джозеф Байден,
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