Байден сдал тест на COVID после контакта с заразившимся

Один из сотрудников Белого дома заразился коронавирусом, у президента США Джозефа Байдена отрицательный результат ПЦР-теста и исследования на антиген, об этом сообщила официальный представитель американской администрации Джен Псаки в специальном заявлении.

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP Manuel Balce Ceneta/AP

Отмечается, что заразился сотрудник, который полностью привит и уже получал бустерные вакцины. По словам Псаки, Байден находился рядом с этим человеком в течение 30 минут в одном самолете, летевшем в минувшую пятницу по направлению к Филадельфии.

Ранее в США сообщили, что новый штамм коронавируса «омикрон» доминирует на территории страны.

До этого газета Wasington Post написала со ссылкой на источники в системе здравоохранения США, что в американских больницах практически не осталось свободных коек.