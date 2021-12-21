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29 минут назад

В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади из-за омикрон-штамма

Власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были пройти на Трафальгарской площади. Это связано с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом заявил мэр британской столицы Садик Хан, пишет ТАСС.

В Лондоне отменили новогодние торжества из-за омикрон-штамма
Фото: EPAEPA

По его словам, многие жители Лондона буду огорчены этим решением, но для сокращения масштабов распространения коронавируса властям города необходимо пойти на эти меры.

Ранее власти Лондона планировали ограничить число участников праздничных мероприятий в центре города до 6,5 тысячи человек. Торжества на Трафальгарской площади должны были выступить в качестве замены традиционных новогодних фейерверков на берегу Темзы. Планировалось, что в новогоднюю ночь выступят известные музыканты, на больших экранах покажут главные фото- и видеокадры уходящего года, будет работать праздничная ярмарка. Сообщалось, что попасть на Трафальгарскую площадь можно будет только по билетам.

Британское правительство ввело ряд ограничений в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». Работодателям поступили рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, ношение масок снова стало обязательным в большинстве закрытых помещений и транспорте. Кроме того в Англии впервые ввели требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении ночных клубов и некоторых массовых мероприятий.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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