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1 час назад

Госдеп США ответил на предложения России по безопасности

Предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают интересы Вашингтона. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пишут РИА Новости со ссылкой на прямую трансляцию брифинга от Reuters.

Госдеп США ответил на предложения России по безопасности
Фото: РамблерРамблер

По его словам, гарантии безопасности, предложенные Россией, никак не развеяли озабоченности США и поэтому не могут удовлетворить их. Прайс отметил, что Россия четко выразилась насчет того, что ее волнует, но у США тоже есть свои поводы для беспокойства.

«Любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности», — резюмировал представитель Госдепа США.

Ранее МИД РФ продемонстрировал проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности для России и стран, которые входят в состав НАТО. Согласно одному из пунктов договора, Североатлантический альянс обязан отказаться от расширения в восточном направлении, включая Украину. Также исключается развертывание вооружений и дополнительных войск за пределами государств, в которых они находились по состоянию на май 1997 года.

Отмечается, что предложение Москвы также подразумевает отказ от любой военной деятельности НАТО в Закавказье, Восточной Европе и Центральной Азии.

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