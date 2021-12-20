США составят "перечень озабоченностей" действиями России

США представят свой "перечень озабоченностей" российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.

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Прайс таким образом прокомментировал недавние предложения РФ по гарантиям безопасности. По его словам, в Белом доме "не увидели со стороны России действий, которые снизили бы обеспокоенность США".

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенности действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", — сказал он.

При этом Прайс не уточнил, когда и в какой форме будет обнародован этот перечень. В Госдепе добавили, что Вашингтон не будет вести "никаких переговоров" по европейской безопасности без европейских союзников и партнеров.