Американцам рекомендовали не ездить на Украину

Госдепартамент США порекомендовал американцам не ездить на Украину из-за «возросших угроз со стороны России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление ведомства.
В Госдепе указали на повышенный риск в некоторых областях Украины.
«Американцы должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», — говорится в письме.
Также в Госдепе предупредили, что начало военных действий со стороны России в любой точке Украины повлияет на способность посольства США оказывать американцам помощь при выезде. Кроме того в документе говорится о «преступлениях в отношении иностранцев и их имущества, которые являются обычным делом на Украине».
«Демонстрации, которые иногда сопровождаются насилием, регулярно проходят по всей стране, в том числе и в Киеве. Политически направленные убийства и взрывы также были зафиксированы. Поступают сообщения о жестоких нападениях радикальных группировок на представителей меньшинств и полицию», — отмечается в документе.
Еще среди причин не ехать на Украину в Госдепе указали COVID-19.