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30 минут назад

Американцам рекомендовали не ездить на Украину

Госдепартамент США порекомендовал американцам не ездить на Украину из-за «возросших угроз со стороны России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление ведомства.

Американцам рекомендовали не ездить на Украину
Фото: ReutersReuters

В Госдепе указали на повышенный риск в некоторых областях Украины.

«Американцы должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», — говорится в письме.

Также в Госдепе предупредили, что начало военных действий со стороны России в любой точке Украины повлияет на способность посольства США оказывать американцам помощь при выезде. Кроме того в документе говорится о «преступлениях в отношении иностранцев и их имущества, которые являются обычным делом на Украине».

«Демонстрации, которые иногда сопровождаются насилием, регулярно проходят по всей стране, в том числе и в Киеве. Политически направленные убийства и взрывы также были зафиксированы. Поступают сообщения о жестоких нападениях радикальных группировок на представителей меньшинств и полицию», — отмечается в документе.

Еще среди причин не ехать на Украину в Госдепе указали COVID-19.

В мире,Госдеп США,
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