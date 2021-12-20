Американцам рекомендовали не ездить на Украину

Госдепартамент США порекомендовал американцам не ездить на Украину из-за «возросших угроз со стороны России ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление ведомства.

«Американцы должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», — говорится в письме.

Также в Госдепе предупредили, что начало военных действий со стороны России в любой точке Украины повлияет на способность посольства США оказывать американцам помощь при выезде. Кроме того в документе говорится о «преступлениях в отношении иностранцев и их имущества, которые являются обычным делом на Украине».