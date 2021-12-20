Дети мигрантов нарисовали умирающего Санту

Перед Новым годом дети беженцев на границе Польши и Белоруссии рисуют умирающего в лесу Санту.

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Перед Новым годом дети мигрантов изобразили на своих рисунках Санту, который умирает в лесу, передает Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.

7 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.