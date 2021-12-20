Полная изоляция: Россия и США отказали ЕС в переговорах о гарантиях безопасности

Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО – и как обида европейцев может повлиять на ответ США?

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В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США.

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Отмечается, что Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.

«Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию», – цитирует ТАСС российского дипломата.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Он отметил, что ЕС должен быть включен во все дискуссии по поводу европейской безопасности.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния. Вместо этого он предложил обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.

Отдельные европейские страны также не остались в стороне от дискуссии. Так, в субботу министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе визита в Литву заявила, что НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности, но считает неприемлемым «диктовать» альянсу, как себя вести. Она также добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

«Мы находимся здесь в Литве весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания», – сказала министр.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, нельзя позволять России «проводить новые красные линии», а также «нельзя делить Европу на сферы влияния» и «запретить странам выбирать ориентацию по безопасности», передает его слова портал BNS. Министр отметил, что своими требованиями Россия хочет расколоть НАТО и исключить присутствие США в Европе.

Бывший украинский президент Петр Порошенко также призвал Киев отреагировать на предложения России. По его словам, «кремлевские прихоти гарантий безопасности напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства», а потому «ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона».

В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог. При этом она отметила, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, страны Европы стремятся участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для их срыва. Сенатор убежден, что «лишь от отношений России и США зависит перспектива договоренностей». Он пояснил, что только власти США могут регулировать полет своих бомбардировщиков у границ России, а также способны разместить на территории Украины американские ракетные системы. В то время как европейские страны не обладают вооружениями, которые могли бы угрожать России и самостоятельно не решают вопросы их размещения на своей территории.

Напомним, в пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Также в них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от продвижения НАТО на восток.

«Желание ЕС участвовать в российско-американских переговорах по безопасности противоречит как международно-правовым нормам, так и статусу Европы в глазах США», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Слова Борреля объясняются тем, что Брюссель всячески пытается проявить себя на международной арене, хотя получается пока не очень хорошо. Также здесь звучит обида на США за то, что ЕС не взяли в AUKUS», – пояснил он.

По его словам, ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.

«К тому же США прекрасно понимают, что в экономическом плане рынок ЕС для них является конкурентом», – указал политик.

Собеседник добавил, что на этом фоне Брюссель хочет обрести собственный военный потенциал, без которого ЕС так и останется «клубом по интересам внутри Европы».

«Но пока ситуация остается такой, какая есть, Москва обращается прежде всего к США – как к реальному руководителю НАТО. – подчеркнул парламентарий. – И с международно-правовой точки зрения ЕС не имеет никакого отношения к нашим переговорам с Вашингтоном».

Сенатор напомнил, что после сообщения о переговорах по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, ЕС выпустил коммюнике, в котором призвал Москву «уважать европейский суверенитет» со ссылкой на Парижскую хартию для новой Европы от 1990 года.

«Этот документ был выпущен, чтобы исключить блоковость в Европе. И в тексте среди прочего была фраза: «безопасность неделима». То есть нельзя обеспечивать безопасность одних стран за счет безопасности других. Она же прописана и в наших нынешних предложениях НАТО. При этом тремя неделями ранее мне лично сказали парламентарии ЕС, что эта хартия – «устаревший документ необязательного действия».

Более того, по словам Климова, если речь пойдет о безопасности на европейском континенте, то к переговорам скорее будет привлечена ОБСЕ.

«Евросоюз – это политико-экономическое образование, а диалог России с НАТО касается вопросов обороны и безопасности. С ЕС у нас нет военных вопросов, мы строим экономические и политические отношения. Поэтому, какое отношение имеет ЕС к диалогу России с НАТО – я пока не очень понимаю», – сказал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что почти все страны ЕС входят в НАТО. «Поэтому я вижу в словах Борреля просто политическую уловку – он хочет, чтобы в переговорах участвовали по одному представителю НАТО от каждой страны и по одному делегату от ЕС от этих же стран», – добавил парламентарий.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий уверен, что заявления Борреля и Столтенберга рассчитаны на внутреннего потребителя. «В преддверии цикла выборов в ряде европейских стран Брюссель просто обязан демонстрировать США недовольство и обозначать «жесткую» позицию. Тем более сделать так, как в США, где за всех проголосовала Почтовая служба, Брюссель тоже не может», – пояснил он.

«Наши предложения Вашингтон ввел в дискуссионное поле – это показатель того, что США затеяли перебалансировку повестки всего коллективного Запада. Геополитическая конфигурация Евразии меняется на наших глазах», – пояснил эксперт.

Дробницкий напомнил, что военно-стратегический «зонтик» США для Европы шел в одном кейсе с ресурсами, которые Вашингтон начинает переводить в Азиатско-Тихоокеанский регион и в союз AUKUS. «С помощью заявлений Борреля и Столтенберга руководящие органы ЕС переводят фобии населения европейских стран с реальной опасности, которая им угрожает (это снижение уровня жизни ввиду решения США «накачать» своими ресурсами другие регионы), на иллюзорную «российскую угрозу», – заметил аналитик.

При этом он добавил: по самим выступлениям главы дипломатии ЕС и генсека НАТО невозможно судить о будущем ответе США на предложения России. «Представьте, что головной офис вашей компании ведет переговоры с новым пулом инвесторов – и взаимные требования пока неясны. А вы сидите в региональном офисе и все, что вы можете – закидывать всех меморандумами о важности вашего направления деятельности только для того, чтобы избежать сокращения в рамках оптимизации и реструктуризации. Именно это сейчас и происходит между Вашингтоном и Брюсселем», – сказал Дробницкий.