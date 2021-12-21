Тимошенко дала совет уехавшему из Украины Порошенко

"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны… [надо] проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала Тимошенко.