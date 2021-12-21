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1 час назад

Тимошенко призвала Порошенко не сдаваться и не бежать из страны

Лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту страны Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Тимошенко дала совет уехавшему из Украины Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны… [надо] проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала Тимошенко.

Она также рекомендовала ему обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если он так уверен в своей правоте.

Напомним, на Украине Порошенко в госизмене подозревают по делу о поставках угля из Донбасса.

В мире,Партия Зеленского,Юлия Тимошенко,Петр Порошенко,ЕСПЧ,
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