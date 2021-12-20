В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
49 минут назад

Шотландцы решили посмертно помиловать казнённых ведьм

Активисты из группы «Ведьмы Шотландии» добились помилования для тысяч казнённых в XVI–XVIII веках женщин, обвинённых в колдовстве и использовании чёрной магии, сообщило The Guardian. Отмечается, что всего в период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% являлись женщинами.

Шотландцы решили посмертно помиловать казнённых ведьм
Фото: pexels.compexels.com

В период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% — женщины, — сообщает британское издание.

После двухлетней кампании группе «Ведьмы Шотландии» удалось пролоббировать законопроект о помиловании и заручиться поддержкой в данном вопросе администрации шотландского премьер-министра Николы Стерджен. Лидер объединения — адвокат Клэр Митчелл — сообщила, что она будет добиваться извинений для всех казнённых женщин, а также создания памятника жертвам охоты на ведьм.

В период между XVI и XVIII веками мы, шотландцы, казнили в пять раз больше людей, чем в других странах Европы. Подавляющее большинство из них составляли женщины, — отметила юрист.

Решение о помиловании может быть принято уже летом 2022 года. Натали Дон, законодатель Шотландской национальной партии, заявила, что «это правильно» и что «зло должно быть исправлено, а эти женщины должны быть помилованы».

Охота на ведьм не была уникальным явлением в мировой истории. Подобные гонения неоднократно происходили в разных частях мира.

В 2001 году палата представителей штата Массачусетс в США объявила жертв Салемских процессов над ведьмами невиновными.

Салемский процесс происходил с февраля 1692 по май 1693 года. Тогда американский суд приговорил к смертной казни через повешение за колдовство 14 женщин и 5 мужчин, один обвиняемый был забит камнями. По разным оценкам, от 175 до 200 человек было заключено в тюрьму.

В мире,The Guardian,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители