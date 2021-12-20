Шотландцы решили посмертно помиловать казнённых ведьм

Активисты из группы «Ведьмы Шотландии» добились помилования для тысяч казнённых в XVI–XVIII веках женщин, обвинённых в колдовстве и использовании чёрной магии, сообщило The Guardian. Отмечается, что всего в период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% являлись женщинами.

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В период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% — женщины, — сообщает британское издание.

После двухлетней кампании группе «Ведьмы Шотландии» удалось пролоббировать законопроект о помиловании и заручиться поддержкой в данном вопросе администрации шотландского премьер-министра Николы Стерджен. Лидер объединения — адвокат Клэр Митчелл — сообщила, что она будет добиваться извинений для всех казнённых женщин, а также создания памятника жертвам охоты на ведьм.

В период между XVI и XVIII веками мы, шотландцы, казнили в пять раз больше людей, чем в других странах Европы. Подавляющее большинство из них составляли женщины, — отметила юрист.

Решение о помиловании может быть принято уже летом 2022 года. Натали Дон, законодатель Шотландской национальной партии, заявила, что «это правильно» и что «зло должно быть исправлено, а эти женщины должны быть помилованы».

Охота на ведьм не была уникальным явлением в мировой истории. Подобные гонения неоднократно происходили в разных частях мира.

В 2001 году палата представителей штата Массачусетс в США объявила жертв Салемских процессов над ведьмами невиновными.