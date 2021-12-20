СБУ: Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что он поставил Украину в энергетическую зависимость от России .

Как сообщает телеграм-канал «Украина Сейчас», в СБУ считают, что Порошенко использовал свои полномочия и доступные ему инструменты влияния, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал контракты о поставках с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. При этом схемы поставок угля из Донбасса на украинские предприятия организовал глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук под влиянием России.