Пока вы не уснули: "всадники Апокалипсиса" для экономики РФ и главное оружие Украины

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Украина раскрыла свое главное оружие против России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о неочевидном оружии Украины, с помощью которого страна может противостоять России, - «духе свободы и ответственности». Об этом сообщает «Апостроф».

Так Данилов ответил на вопрос о действиях Украины в случае масштабного наступления.

«У нас есть еще отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания. Это наш дух. Почему мы отличаемся от русских? Потому что дух свободы, дух ответственности за нашу страну - это наш внутренний дух, который не в каждой нации, не в каждой стране присутствует», - заявил глава СНБО.

Названы четыре "всадника Апокалипсиса" для экономики РФ

Четырех «всадников Апокалипсиса» российской экономики перечислил главный экономист Всемирного банка по РФ Дэвид Найт. По его словам, на Россию давит угроза развития пандемии COVID-19 из-за сравнительно низких темпов вакцинации. Кроме того, продолжается аномально сильный рост инфляции. Угрожают положению дел в экономике страны также дипломатические проблемы и энергопереход — «поезд уже тронулся», считают во Всемирном банке.

Главный экономист Всемирного банка по российскому направлению Дэвид Найт заявил, что для экономики России сейчас действуют риски, которые можно разделить на четыре группы. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Прокуратура Голландии: Boeing MH-17 был сбит с территории ДНР

EPA

Самолет Boeing MH-17, сбитый над Украиной в 2014 году, был поражен ракетой, выпущенной с территории, контролируемой ополченцами Донбасса. С таким заявлением во время зачитывания обвинительного акта выступил сотрудник прокуратуры Нидерландов.

«Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК „Бук“ со стороны населенного пункта Первомайское», — приводит слова прокурора РИА «Новости».

Россия вышлет двух немецких дипломатов

МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

В МИД указали, что послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Отмечается, что немецких дипломатов вышлют из страны в качестве ответной меры.

Ситуация сложная: МИД обратился к Вашингтону

В МИД России заявили, что Москва требует от Вашингтона срочного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты подчеркнули, что ситуация остается сложной.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что пока есть только «всякие публичные высказывания» по теме гарантий, «в основном представителей не США».

Нефтяной гигант решил уйти из России

Крупнейшая испанская нефтегазовая компания Repsol решила продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент у нефтяного гиганта есть доли в совместных предприятиях с «Газпром нефтью»: в «Евротэк-Югре» (68 процентов) и «АСБ Гео» (50,01 процента). После заключения сделки «Газпром нефть» консолидирует 100 процентов этих предприятий. Как рассказали источники издания, активы будут проданы за символическую цену. При этом сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года.

Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье

Военнослужащие спецназа Германии и Великобритании пытались попасть на территорию Приднестровья, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои неназванные источники в Кишиневе.

По утверждению авторов канала, солдаты спецподразделений стран НАТО были заброшены под видом молдавских силовиков в зону безопасности на линии разграничения в Дубоссарском районе Приднестровья.

Сообщается, что инцидент произошел 2 декабря. Источники WarGonzo говорят, что немецкие и британские спецназовцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по возможной высадке диверсантов в этом районе. Приднестровские пограничники заметили их попытку прорыва.

Черчесов нашел новую работу

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Объявление о назначении российского специалиста появилось в официальном аккаунте клуба.

Условия контракта с 58-летним Черчесовым не сообщаются.

«Ференцварош» – лидер венгерского футбола последних лет. Команда из Будапешта выигрывала золото чемпионата три года подряд (с 2019-го по 2021-й) под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва. Летом команду возглавил австриец Петер Штёгер.

Россиянам упростят банковские переводы

В 2022 году банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут стать бесплатными для потребителей финуслуг. Об этом пишут «Известия». В Банке России готовят соответствующие предложения по изменению законодательства.

Это не только защитит права клиентов банков, но и повысит эффективность депозитного канала трансмиссии денежно-кредитной политики, считают в регуляторе. Отмечается, что переводы можно будет осуществлять по разным банковским каналам, в частности, в Системе быстрых платежей (СБП).

Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комиссии за перевод могут стать барьером для того, чтобы граждане свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

В России пригрозили НАТО военным ответом

Россия может дать военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки. Об этом, по данным РИА Новости, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.