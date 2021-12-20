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1 час назад

Германия с 28 декабря планирует "легкий локдаун"

В Германии в конце декабря запланировано ввести "легкий локдаун" в целях борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19. Как сообщает издание Bild, ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и перенесенного заболевания коронавирусом.

Германия введет "легкий локдаун"
Фото: ReutersReuters

Если ограничения будут введены, то этот локдаун формально станет третьим для немцев с начала пандемии.

По данным СМИ, власти ФРГ, действуя в русле рекомендаций экспертов, намерены ввести ограничения с 28 декабря. Рестрикции коснутся всех: непривиых, вакцинированных и переболевших. "Чтобы замедлить распространение варианта (коронавируса) "омикрон", необходимы дальнейшие ограничения контактов для привитых и переболевших", - цитирует Bild проект решения.

С этого дня встречи в помещениях и на свежем воздухе смогут проводить не более 10 человек. Все клубы и дискотеки будут закрыты.

Ранее стало известно, что Берлин потребовал от всех путешественников приезжающих из Британии прохождения 14 дневного карантина.

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