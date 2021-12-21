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1 час назад

В ЛНР раскрыли «хитрый» план Зеленского по легализации иностранных наемников

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во лжи с целью легализации иностранных наемников, воевавших в Донбассе. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале политика.

«Хитрый» план Зеленского по наемникам разоблачили в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

«"Хитрый Зеленский" всех обманул, теперь он может выполнять Минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины… Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», – написал Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру получения гражданства страны лицам, принимающим участие в военных действиях в Донбассе, а также ряду россиян.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

В мире,Законопроекты,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,
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