«Хитрый» план Зеленского по наемникам разоблачили в ЛНР

«"Хитрый Зеленский" всех обманул, теперь он может выполнять Минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины… Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», – написал Мирошник.