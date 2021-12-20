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25 минут назад

СК Белоруссии передал дело россиянки Сапеги прокурору для направления в суд

Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд, ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского СК.

СК Белоруссии передал дело Сапеги прокурору
Фото: ReutersReuters

«Уголовное дело в отношении Софии Сапеги передано прокурору для направления в суд», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, в настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке

В СК добавили, что мера пресечения осталась прежней - домашний арест.

Ранее председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении россиянки Софьи Сапеги.

Адвокат россиянки Антон Гашинский рассказал, что дело Сапеги, арестованной вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, будет рассмотрено на территории Белоруссии.

В июне СК Белоруссии сообщил, что Роман Протасевич и Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.

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